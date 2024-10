Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Divulgação/SBT Nunes e Boulos ficaram, respectivamente, em 1º e 2º lugar no primeiro turno das eleições

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) vão disputar o segundo turno das eleições na cidade de São Paulo. Após a confirmação do resultado, os dois foram à sede dos seus partidos e discursaram. Nunes focou em feitos da sua gestão e Boulos na tentativa de virar votos.

O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, discursou neste domingo (6) após avançar para o segundo turno do pleito. Ele agradeceu aos votos que recebeu e pediu aos que não o escolheram para que "coloquem a mão na consciência" a fim de "fazer uma cidade para todos".



"Em primeiro lugar eu quero agradecer aos mais de 1.700 mil paulistanos que votaram pela mudança, que votaram no 50 no dia de hoje. E quero também dialogar com aqueles e com aquelas que não votaram na gente no primeiro turno. A enorme maioria do povo de São Paulo votou pela mudança. E agora, nesse segundo turno, e isso que estar em jogo", disse.

Em uma fala voltada à população da periferia, ele disse que buscará trazer mais igualdade social para a capital paulista. Prometeu ampliar a participação de sua vice, Marta Suplicy, que é vista como um trunfo para angariar o eleitorado da direita. Ele também prometeu tornar a cidade mais segura e sustentável.

Já Nunes subiu no palanque ao lado do governador Tarcísio de Freitas e Gilberto Kassab. Ele agradeceu a Deus, à sua família e ao apoio do governador. O prefeito também rememorou feitos da sua gestão e disse ter feito 5 mil agendas oficiais.



Ele apelou à polarização política eleitoral, dizendo que sua reeleição representaria ponderação e equilíbrio e a de Boulos seria caminhar para o "radicalismo".

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), exaltado por Nunes, ´publicou uma mensagem ao prefeito:

"Estamos no segundo turno, o Nunes fez uma campanha limpa, respeitosa, com propostas consistentes e foi reconhecido por isso e pelo trabalho incansável que vem fazendo pela capital. Agora, temos mais um turno para mostrar que a parceria com o governo do estado precisa seguir. Vamos em frente."

Segundo turno

Os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) se enfrentarão em um segundo turno pela prefeitura de São Paulo . Com 99,88% das urnas apuradas, Nunes tem 29,48% dos votos, e Boulos tem 29,07%.

Pablo Marçal (PRTB) obteve 28,14% dos votos, enquanto Tabata Amaral (PSB) teve 9,91%.

Neste domingo (6), os eleitores de São Paulo foram às urnas para decidirem quem serão os seus representantes municipais pelos próximos quatro anos. O segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro.

Confira, a seguir, dados da apuração da capital paulista: