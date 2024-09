Reprodução Meteorologista Bob Van Dillen

Durante uma transmissão ao vivo da Fox, o meteorologista Bob Van Dillen estava na Carolina do Sul quando ouviu uma mulher gritando, presa em seu carro, enquanto a cidade se alagava por conta do furacão Helene , que já deixou mais de 100 mortos na passagem pelos Estados Unidos.

Percebendo que a ajuda da polícia poderia demorar, Van Dillen decidiu agir e interrompeu a reportagem, atravessou as ruas alagadas para resgatar a mulher e conseguiu tirá-la do veículo e levá-la para um lugar seguro.

Demorou cerca de 15 minutos para os bombeiros chegarem, devido ao volume elevado de chamadas durante a tempestade, o que fez com que a ação do meterologista fosse classificada como "heroica".

Vídeo

Mais tarde, ao ser questionado sobre o resgate por Ainsley Earhardt, Van Dillen foi modesto: “Ela estava em pânico e presa no cinto de segurança,” lembrou.

Ele explicou que tentou abrir a porta, mas a pressão da água dificultava. “Então eu disse: 'Desça a janela.' Ela desceu, e isso me permitiu abrir a porta.”

Ele afirmou que “não percebeu” o quão perigosas eram suas ações naquele momento. No fim, ele acreditava que a mulher não conseguiria se salvar sozinha.



Helene

O número de mortes após a passagem do furacão Helene pelos Estados Unidos subiu para pelo menos 116 nesta segunda-feira (30). Desses, 30 mortes foram registradas em um único condado na Carolina do Norte . As autoridades informam que as equipes de resgate estão trabalhando para ajudar as pessoas afetadas no sudeste do país.

A tempestade causou danos em vários estados, incluindo Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee e Virgínia. Os ventos fortes e as chuvas intensas destruíram cidades, inundaram estradas e deixaram milhões sem eletricidade.

