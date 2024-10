Mohammad ABOU AL AINAIN Beirute, no Líbano, em 8 de outubro de 2024





Israel afirmou nesta terça-feira (8) que intensificou sua ofensiva terrestre contra o movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano .

O primeiro-ministro israelense , Benjamin Netanyahu , prometeu no primeiro aniversário dos ataques do Hamas , em 7 de outubro, que lutará até a vitória contra o movimento palestino e o Hezbollah libanês, aliados do Irã , seu inimigo declarado.

Apesar das mortes de seus líderes, estes movimentos continuam disparando foguetes contra Israel, a partir de Gaza e do Líbano.

O Exército israelense anunciou novas operações contra o Hezbollah no sudoeste do Líbano, na costa do Mediterrâneo. "Ontem [segunda-feira, dia 7], a Divisão 146 iniciou operações limitadas, localizadas e seletivas contra alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah no sudoeste do Líbano", disseram os militares no Telegram.

O Exército também anunciou novos bombardeios nesta terça-feira contra "alvos terroristas do Hezbollah" no sul de Beirute, reduto da milícia.

Quatro divisões

Depois de enfraquecer o Hamas em sua ofensiva em Gaza, o Exército israelense transferiu a maior parte das suas operações para o Líbano em setembro para combater o Hezbollah, que abriu uma frente em 8 de outubro de 2023 contra Israel em apoio ao movimento palestino.

Israel quer afastar os militantes pró-Irã das suas zonas fronteiriças, reduzir as hostilidades e permitir que cerca de 60 mil habitantes que fugiram da violência no norte voltem para casa.

Depois de quase um ano de fogo cruzado na fronteira, o Exército israelense começou a bombardear os redutos do Hezbollah no sul e no leste do Líbano, e nos subúrbios ao sul de Beirute, em 23 de setembro. Em um desses ataques, o líder do movimento, Hasan Nasrallah, morreu.

No dia 30 de setembro, o Exército lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano, onde atualmente conta com quatro divisões posicionadas. Apesar destes intensos bombardeios, a milícia xiita garante que sua situação é "boa".

"Todos os dias alcançamos muitos objetivos: centenas de foguetes [disparados], dezenas de drones, um grande número de colônias e cidades [israelenses] sob o fogo da resistência [...] Posso garantir que nossas capacidades continuam boas, contrariando o inimigo, que afirma que nos enfraqueceu", disse Naim Qasem, número dois do grupo. A liderança do movimento está "perfeitamente organizada", acrescentou.

Os militares israelenses disseram na terça-feira que cerca de 85 projéteis foram disparados do Líbano em direção à cidade de Haifa e ao norte de Israel.

"Missão sagrada"

Desde outubro do ano passado, mais de 2 mil pessoas morreram no Líbano e mais de mil delas desde 23 de setembro, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais. Mais de um milhão de pessoas foram forçadas a se deslocar.

"Definimos os objetivos da guerra e estamos no caminho certo para alcançá-los: destruir o Hamas [em Gaza], trazer para casa todos os reféns, tanto os vivos como os mortos. Esta é uma missão sagrada e não iremos parar até alcançá-la", declarou Netanyahu na segunda-feira.

O ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023 em solo israelense matou 1.206 pessoas em Israel, a maioria delas civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 97 ainda estão em Gaza, e 34 foram declaradas mortas pelo Exército.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, na qual já morreram mais de 41.965 palestinos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis.

"Uma resposta mais forte"

O Hamas afirma continuar sua luta contra Israel, através de uma "longa batalha de desgaste", nas palavras do porta-voz do braço armado do movimento, Abu Obeida. Em Gaza, o Exército israelense bombardeou o norte no centro do território nesta terça-feira. A guerra em Gaza e no Líbano desencadeou uma escalada de violência entre Israel e Irã.





Israel declarou que prepara um ataque ao seu arqui-inimigo iraniano, em resposta aos mísseis disparados há uma semana por Teerã contra seu território. A República Islâmica diz que reagirá a qualquer resposta israelense. "Qualquer ataque às infraestruturas iranianas implicará uma resposta mais forte", disse o

ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, citado pela televisão estatal.

O presidente americano, Joe Biden, aconselhou Israel a não atacar instalações petrolíferas no Irã, um dos dez maiores produtores de petróleo do mundo.

