O Partido Liberal , cujo político mais conhecido é Jair Bolsonaro , foi o partido com maior número de vereadores mais votado nas capitais do Brasil. As eleições municipais aconteceram neste domingo (6).

Ao todo, 10 das 26 capitais tiveram vereadores do PL como mais votados. Inclusive, os dois vereadores mais votados do país são da instituição: Lucas Pavanato recebeu 161 mil votos em São Paulo e Carlos Bolsonaro recebeu 130 mil no Rio de Janeiro.

Em contrapartida, apenas Vitória, no Espírito Santo, teve uma vereadora do PT como mais votada: Karla Coser .

Vale lembrar, no entanto, que os vereadores não são eleitos com base na quantidade de votação. A câmara, na verdade, distribuiu a cadeiras de maneira proporcional a quantos votos cada partido recebeu. Então, conta-se, na verdade, o número total de votos no partido.

Confira vereador mais votado em cada capital: