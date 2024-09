Reprodução Boulos se manteve numericamente à frente, enquanto Nunes e Marçal oscilaram para cima

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (5) mostra o cenário das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo inalterado em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 22 de agosto.

Três candidatos continuam tecnicamente empatados: o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23% das intenções de voto; o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB), com 22%; e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), também com 22%.

Trata-se do primeiro levantamento conduzido após o início do horário eleitoral gratuito. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os dados indicam estabilidade na candidatura de Boulos, que permaneceu com 23% das intenções de voto. Marçal apresentou uma oscilação de 21% para 22%, assim como Nunes, que passou de 19% para 22%.

Na sequência, a deputada Tabata Amaral (PSB) registrou uma leve alta, subindo de 8% para 9%, enquanto o apresentador José Luiz Datena (PSDB) caiu de 10% para 7%, mantendo-se tecnicamente empatados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 4 de setembro, com 1.204 eleitores de São Paulo entrevistados presencialmente.

A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03608/2024.

Resultado detalhado

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (sem variação)

Ricardo Nunes (MDB): 22% (antes, 19%)

Pablo Marçal (PRTB): 22% (antes, 21%)

Tabata Amaral (PSB): 9% (antes, 8%)

José Luiz Datena (PSDB): 7% (antes, 10%)

Marina Helena (Novo): 3% (antes, 4%)

Bebeto Haddad (DC): 1% (sem variação)

Ricardo Senese (UP): 1% (antes, 0%)

João Pimenta (PCO): 0% (antes, 1%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (sem variação)

Branco/nulo/nenhum: 8% (sem variação)

Indecisos: 4% (sem variação)

Pesquisa espontânea

Na modalidade de pesquisa espontânea, na qual os eleitores não recebem uma lista de candidatos, 38% ainda não sabem em quem votar.

Os resultados foram os seguintes:

Guilherme Boulos (PSOL): 19% (antes, 17%)

Pablo Marçal (PRTB): 15% (antes, 13%)

Ricardo Nunes (MDB): 10% (antes, 7%)

Tabata Amaral (PSB): 4% (sem variação)

Prefeito atual: 2% (sem variação)

José Luiz Datena (PSDB): 1% (antes, 2%)

Marina Helena (Novo): 1% (sem variação)

Candidato do PT/Lula: 1% (sem variação)

Outras respostas: 2% (antes, 7%)

Branco/nulo: 7% (antes, 5%)

Indecisos: 38% (antes, 48%)

Cenário em um possível segundo turno

Em um possível segundo turno, o atual prefeito Ricardo Nunes lideraria contra Guilherme Boulos por 49% a 37%, e Pablo Marçal, por 53% a 31%. O deputado federal, por sua vez, vence em um cenário em que estivesse contra o influenciador digital por 45% a 39%.





Eleitores de Tabata Amaral escolheriam majoritariamente Boulos (63%) em relação a Marçal (19%). Já os eleitores de Datena se dividiriam em 44% para Boulos e 32% para Marçal.

Caso o embate fosse entre Marçal e Nunes, os eleitores de Boulos optariam preferencialmente pelo atual prefeito (62%), enquanto 9% votariam no influenciador.

Entre os eleitores de Tabata, 64% migrariam para Nunes e 14% para Marçal, enquanto os eleitores de Datena escolheriam Nunes (56%) contra Marçal (27%).

A vitória de Nunes sobre Boulos em um eventual segundo turno já foi registrada em pesquisas anteriores. Na rodada de 22 de agosto, a vantagem de Nunes sobre Boulos era de 47% a 38%.

Neste cenário, os eleitores de Marçal se inclinam majoritariamente para Nunes (71%), com 11% preferindo o candidato do PSOL. Eleitores de Tabata dividem-se entre Boulos (48%) e Nunes (36%), e os de Datena favorecem o prefeito (46%) sobre o deputado (35%).

