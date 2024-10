Caio Barbieri A plataforma teve suas operações bloqueadas por não cumprir exigências judiciais





A Caixa Econômica Federal transferiu o valor da multa paga pelo X para uma conta do Banco do Brasil , conforme determinado pelo STF . O pagamento original, que havia sido realizado em uma conta diferente, atrasou o processo de análise do pedido de reativação da rede social no país.

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, foi multada em R$ 28 milhões pelo Supremo Tribunal Federal por descumprir ordens judiciais, o que resultou na suspensão de suas operações no Brasil.

A plataforma teve suas operações bloqueadas por não cumprir exigências judiciais, como o pagamento de multas, o bloqueio de perfis específicos e a nomeação de um representante legal no Brasil.

Após cumprir algumas dessas exigências, a rede social solicitou a liberação de suas atividades, mas o pedido foi negado pelo ministro do STF. A negativa ocorreu porque as multas ainda não haviam sido pagas integralmente.

O ministro também solicitou uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o caso, mas até o momento o parecer não foi apresentado.





Pedido de liberação

Os advogados da plataforma X pedem que a liberação das operações ocorra sem a necessidade de consulta prévia à PGR.

As multas incluem R$ 18,35 milhões em caráter compulsório devido ao bloqueio de contas, R$ 10 milhões pelo descumprimento de uma ordem judicial e R$ 300 mil para a representante legal da empresa no Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição.

O processo de reativação da rede social no país segue em andamento, enquanto as autoridades analisam o cumprimento das exigências.

