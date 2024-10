UNRWA/Tareq Shalash Campo de refugiados em Jenin, na Cisjordânia





O conflito entre Israel e os grupos extremistas Hezbollah e Hamas continua intenso nesta segunda-feira (7), data que marca um ano do início da guerra na Faixa de Gaza . Israel intensificou sua ofensiva aérea e terrestre em Gaza com mais ataques contra o Hamas.

O Hezbollah lançou 135 mísseis contra o território israelense só nesta data, de acordo com as Forças de Defesa de Israel .

Ataque israelense

Segundo moradores de Gaza, tanques israelenses avançaram para Jabalia, o maior dos oito campos de refugiados urbanos históricos da Faixa de Gaza. Após uma saraivada de foguetes em um ataque aéreo, militares expandiram as ordens de evacuação para áreas nas cidades do norte de Beit Hanoun e Beit Lahiya.

Médicos afirmam que 52 palestinos morreram nos ataques desta segunda. O Exército israelense diz que matou dezenas de militantes e desmantelou a infraestrutura militar em Jabalia. Um menino palestino de 12 anos foi morto em confrontos entre jovens e soldados israelenses na Cisjordânia ocupada, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

Ataque do Hamas

O Hamas atingiu a capital comercial de Israel, Tel Aviv, com uma salva de mísseis, disparando sirenes no centro do país. O ataque foi confirmado pelas Forças de Defesa israelenses, que afirma ter destruído o lançador de onde os projéteis foram disparados. Duas pessoas ficaram levemente feridas, de acordo com o serviço de ambulâncias local.

Ataque do Hezbollah

Haifa, a terceira maior cidade de Israel, também foi atingida por foguetes do Hezbollah pela manhã. O alvo, segundo o grupo, era uma base militar. A polícia confirmou que foguetes atingiram Haifa, também um grande porto, e a mídia local disse que 10 pessoas ficaram feridas.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Israel também interceptou dois drones nas áreas centrais de Rishon Lezion e Palmachim, de acordo com militares. As sirenes foram acionadas na região central do país para alertar para um ataque aéreo vindo do Iêmen.

Ofensiva no Líbano

As tropas israelenses também seguem com a ofensiva terrestre na fronteira com o Líbano e os ataques aéreos a várias cidades ao sul. A morte de um sargento, Aviv Magen, de 43 anos, durante confronto, foi oficialmente anunciada por Israel. Em comunicado, o Hezbollah afirmou que havia atacado "forças inimigas israelenses, em Beit Hillel, com uma salva de foguetes".

Os subúrbios do sul de Beirute foram novamente atingidos durante a noite de domingo (6) e a manhã de segunda-feira (7). Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel confirmaram um bombardeio na área de Dahieh, que “seria um reduto terrorista chave do Hezbollah”.





O Ministério da Saúde do Líbano informou que um número inicial de 10 bombeiros foram mortos em um ataque israelense a um prédio municipal na cidade de Bint Jbeil, no sul do Líbano. No total, até agora, são 22 mortos nesta segunda (7).

Os ataques aéreos de Israel já deslocaram 1,2 milhão de pessoas no Líbano e, à medida que a campanha de bombardeios se intensifica, muitos temem que o Líbano enfrente a vasta escala de destruição causada em Gaza pelos ataques aéreos e terrestres de Israel.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .