SO Johnson/Força Aérea Brasileira Aeronave KC-30 é a utilizada na repatriação de brasileiros no Líbano





Diante do agravamento do conflito armado entre Israel e o grupo extremista Hezbollah , que já provocou a morte de dois brasileiros , o governo federal decidiu realizar uma operação de resgate para repatriar brasileiros no Líbano . A decisão foi tomada após discussões entre o presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira, que acompanharam de perto os desdobramentos da situação no país e as solicitações de brasileiros para retornar.

Na manhã deste sábado (5), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou de Lisboa, Portugal, com destino a Beirute, capital libanesa. O voo, que faz parte da operação " Raízes do Cedro ", saiu às 6h55 (horário de Brasília) e tem pouso previsto em Beirute às 11h. A aeronave, um KC-30, deve repatriar cerca de 220 brasileiros e seus familiares, embora o número de passageiros possa mudar, pois alguns podem desistir de embarcar.

Operação e cronograma de retorno ao Brasil

Após o embarque em Beirute , o avião retornará a Lisboa para uma parada técnica antes de seguir para o Brasil . A chegada está prevista para a manhã de domingo (6) na Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo. Esse é o primeiro voo da operação, que tinha sido inicialmente marcado para sexta-feira (4), mas foi adiado por motivos de segurança devido aos bombardeios intensificados na região durante a semana.

A embaixada brasileira em Beirute está em contato com a comunidade desde a semana passada para organizar o retorno daqueles que desejam sair do país.

O governo brasileiro também mapeou alternativas de evacuação, caso o aeroporto de Beirute feche, incluindo o uso de bases aéreas russas na Síria ou até mesmo a retirada via Chipre.