Bases dos EUA no Iraque e na região do Oriente Médio serão alvos caso os Estados Unidos se juntem a qualquer resposta aos ataques iranianos contra Israel ou se Israel usar o espaço aéreo iraquiano contra Teerã. A ameaça foi feita por grupos armados iraquianos apoiados pelo Irã, na terça-feira (1º).

O ataque

A Guarda Revolucionária Iraniana confirmou que lançou mísseis contra Israel , na tarde desta terça-feira (1º). De acordo com a imprensa local, foi possível ouvir explosões em Tel Aviv.

Segundo o Irã, o ataque foi uma resposta à morte dos líderes do Hezbollah, incluindo o chefe Hassan Nasrallah. "Em resposta ao martírio de Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e (comandante da Guarda) Nilforoshan, visamos o coração dos territórios ocupados", disse a Guarda Revolucionária Iraniana, em comunicado.

"Se o regime sionista reagir às operações iranianas, enfrentará ataques devastadores", continua a nota.





O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse que Israel está "totalmente preparado para defender e retaliar" o ataque iraniano, e que isso seria feito "em tempo útil".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , ordenou nesta terça-feira (1º) que o seu Exército "ajude Israel a se defender" contra o ataque lançado pelo Irã e "derrube os mísseis" lançados contra esse país aliado dos EUA, informou a Casa Branca.

