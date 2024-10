Redação GPS Nunes, Boulos e Marçal estão empatados para a Prefeitura de São Paulo, diz pesquisa

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas , divulgado nesta terça-feira (1º), mostra que Ricardo Nunes (MDB) lidera as intenções de voto em São Paulo com 27%, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 25% e Pablo Marçal (PRTB) com 22,5%. Os três candidatos estão tecnicamente empatados , considerando a margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

Nunes teve uma leve oscilação para baixo, caindo de 28% para 27%, enquanto Boulos manteve-se estável com uma variação de apenas 0,1%, passando de 24,9% para 25%. Marçal, por sua vez, reverteu uma tendência de queda que vinha enfrentando desde o início de setembro, subindo de 20,5% para 22,5%.

Resultados da pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (anteriormente 28%)

Guilherme Boulos (PSOL): 25% (anteriormente 24,9%)

Pablo Marçal (PRTB): 22,5% (anteriormente 20,5%)

Tabata Amaral (PSB): 8,9% (anteriormente 7,3%)

Datena (PSDB): 6% (anteriormente 7,1%)

Marina Helena (Novo): 1,7% (anteriormente 2,1%)

Altino Prazeres (PSTU): 0,2% (sem alteração)

Bebeto Haddad (DC): 0,2% (anteriormente 0,4%)

Ricardo Senese (UP): 0,2% (anteriormente 0,3%)

João Pimenta (PCO): 0,1% (anteriormente 0,3%)

Nenhum / Branco / Nulo: 4,6% (anteriormente 4,9%)

Não sabe / Não respondeu: 3,5% (anteriormente 3,9%)

2º turno

No segundo turno, Ricardo Nunes venceria tanto Guilherme Boulos quanto Pablo Marçal. Já Boulos sairia vitorioso em um confronto contra Marçal.

Cenário 1:

Ricardo Nunes (MDB): 51,5% (anteriormente 51,6%)

Guilherme Boulos (PSOL): 33,6% (anteriormente 32,7%)

Nenhum / Branco / Nulo: 9,5% (anteriormente 10,2%)

Não sabe / Não respondeu: 5,4% (anteriormente 5,5%)

Cenário 2:

Guilherme Boulos (PSOL): 45,1% (anteriormente 43,7%)

Pablo Marçal (PRTB): 39,1% (anteriormente 36,6%)

Nenhum / Branco / Nulo: 10,3% (anteriormente 13,9%)

Não sabe / Não respondeu: 5,5% (anteriormente 5,8%)

Cenário 3:

Ricardo Nunes (MDB): 53,9% (anteriormente 54,7%)

Pablo Marçal (PRTB): 28,5% (anteriormente 25,8%)

Nenhum / Branco / Nulo: 12,8% (anteriormente 13,7%)

Não sabe / Não respondeu: 4,7% (anteriormente 5,8%)

O instituto Paraná Pesquisa entrevistou 1.500 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 27 e 30 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%, e o registro no TSE é SP-04763/2024.

