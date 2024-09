Reprodução/SpaceX Cápsula Crew Dragon retornando à Terra





Retornaram à Terra neste domingo (15) os quatro tripulantes da missão Polaris Dawn , da SpaceX . A equipe, composta apenas por civis , concluiu os objetivos da viagem com dois marcos históricos: primeira missão privada que levou civis para andar no espaço e recorde de órbita mais alta já alcançada desde as missões lunares, há mais de 50 anos.

No passado, somente astronautas altamente treinados e financiados pelo governo fizeram caminhadas espaciais. O voo de volta da espaçonave Crew Dragon durou cerca de 40 minutos e pousou às 4h36 (horário de Brasília). Ao todo, a missão durou cinco dias.

A missão partiu do Kennedy Space Center, base da Nasa na Flórida ( EUA ), na última terça (10), com a propulsão feita pelo foguete Falcon 9. A viagem tinha sido adiada duas vezes, em agosto, por causa da previsão do tempo.

Caminhada espacial histórica

O bilionário que financiou a viagem, Jared Isaacman, presidente-executivo do serviço de pagamentos americano Shift4, foi o primeiro passageiro a ter a experiência de sair da nave da SpaceX para flutuar. A caminhada espacial histórica aconteceu na quinta-feira (12), no terceiro dia da missão. "Daqui a Terra parece um mundo perfeito", relatou Isaacman.

Outra tripulante, Sarah Gillis, engenheira de operações espaciais da SpaceX, também teve a experiência por alguns minutos.

Gillis e Isaacman sobrevoaram uma área que fica situada na altura entre a Austrália e a Antártida, a uma distância de 700 km da Terra, de acordo com a empresa. Ambos estavam presos à cápsula por cabos e usavam trajes especiais, em um teste da vestimenta para missões mais ambiciosas da SpaceX.

Ponto mais alto da Terra em 50 anos

A equipe, também composta por Scott Poteet, tenente-coronel aposentado da Força Aérea americana, e por Anna Menon, engenheira de operações espaciais da SpaceX e responsável pelo gerenciamento de missões, alcançou outra marca histórica.





Na quarta-feira (11), eles alcançaram 1.400 km de distância da superfície da Terra, a mais alta já atingida por humanos desde o programa Apollo , encerrado em 1972. Em comparação, a Estação Espacial Internacional (ISS) fica a 420 km da Terra. Gillis e Menon também se tornaram as mulheres a irem mais longe do planeta em toda a história.

