A estudante Ianca Victoria de Oliveira Silva , de 19 anos, foi encontrada morta na quinta-feira (12) em Registro (SP) , cidade localizada a cerca de 200 km da capital paulista . A jovem havia desaparecido na quarta-feira (11) após ligar para o namorado pedindo ajuda.

Ianca foi vista pela última vez no Centro Universitário do Vale do Ribeira , onde cursava farmácia. Ludmila Rodrigues do Amaral, amiga da estudante, contou que a vítima telefonou para o namorado por volta das 22h05, após sair da faculdade.

As duas amigas tinham marcado de se encontrar após as aulas, mas a vítima parou de responder às mensagens. Após ligar mais de oito vezes para a amiga, Ludmila desconfiou que algo errado poderia ter acontecido. "Ela não ficaria tanto tempo sem atender", declarou em entrevista ao Balanço Geral.

Ligação para o namorado

Ludmila explicou que procurou o namorado de Ianca e ele relatou como teria sido a ligação com o pedido de socorro. "Foi uma ligação de 19 segundos, na qual ela diz 'sai, sai daqui'. Ela sai correndo e dá para ouvir barulho dos passos", detalhou o rapaz.

Ainda na noite de quarta-feira (11), Ludmila, o namorado e outros amigos procuraram por Ianca nas proximidades da faculdade. "Ficamos procurando das 23h até às 2h e nada. Fiz um cartaz [com informações] que viralizou", detalhou a amiga.

Corpo encontrado em mata

Ianca foi encontrada morta na quinta-feira (12) pela polícia, na rua Oscár Yoshiaki Margario, no bairro Jardim das Bromélias. O local é uma área de mata que fica a cerca de 1,5 km da faculdade.

Nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento. A causa da morte não foi divulgada pela polícia. O caso foi registrado no 1º DP da cidade de Registro, e a Polícia Civil segue investigando para esclarecer os fatos.





Rosa de Oliveira Azevedo, mãe da estudante, falou em entrevista para o Balanço Geral que a jovem era "muito responsável". "Tratava bem todo mundo". Ela detalhou ainda que a filha trabalhava durante o dia em uma loja de roupas em um shopping e estudava no turno da noite.

A faculdade publicou uma nota de pesar e lamentou a morte da aluna. "Nossos corações estão em luto pela perda irreparável de nossa querida aluna do curso de farmácia. Que a paz a envolva, e que a sua memória seja eternamente lembrada", diz comunicado.

