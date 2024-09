Reprodução/SpaceX Vista da plataforma de caminhada espacial Crew Dragon, divulgada terça-feira (10)





Os quatro astronautas a bordo da cápsula Crew Dragon da SpaceX , que estão em uma missão espacial inédita feita por civis , chegaram nesta quarta-feira (11) mais longe da Terra do que qualquer outro ser humano em mais de meio século. As duas mulheres na missão, Sarah Gillis e Anna Menon , agora foram mais longe do planeta do que qualquer outra mulher na história.

A missão “ Polaris Dawn ” decolou antes do amanhecer na terça-feira (10). O voo havia sido adiado por quase duas semanas devido ao clima instável em torno da Flórida , Estados Unidos .

A cápsula da SpaceX está voando em uma trajetória elíptica ao redor da Terra em uma distância máxima de cerca de 1.215 km acima da superfície do planeta. As órbitas da missão foram cuidadosamente planejadas e calculadas para que a tripulação não absorvesse tanta radiação e também para minimizar as chances de serem atingidos por pequenos pedaços de rocha cruzando o espaço.

Distância atingida pela última vez em 1972

Os quatro astronautas chegaram em apenas uma pequena fração dos quase 402 mil km que os astronautas da Nasa percorreram para chegar à Lua. Desde a última missão em 1972 as missões espaciais não foram além de algumas centenas de milhas de altura.

A missão Polaris Dawn, liderada por Jared Isaacman, fundador da empresa de serviços de pagamento Shift4, é uma colaboração com a SpaceX, a empresa de foguetes fundada por Elon Musk. É a primeira de três missões projetadas para impulsionar avanços tecnológicos necessários para a ambição de Musk de enviar pessoas a Marte no futuro.

Além de Isaacman, a tripulação é composta por Scott Poteet, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos EUA e piloto que é amigo de longa data de Isaacman, e pelas funcionárias da SpaceX, Anna Menon, engenheira líder de operações espaciais, e Sarah Gillis, engenheira que supervisiona o treinamento de astronautas.

Caminhada espacial

De acordo com a programação da missão, na quinta-feira, após alcançar uma órbita elevada, a nave vai realizar um disparo de propulsores para diminuir a velocidade da espaçonave. A tripulação deve realizar uma caminhada espacial.





A uma altitude programada de 700 km, toda a tripulação vai vestir os novos trajes espaciais projetados pela SpaceX e a nave será despressurizada. A escotilha será então aberta e o interior da nave espacial se tornará parte do vácuo do espaço sideral.

Segundo o planejamento, Isaacman e Gillis, vão sair da cápsula pela escotilha superior e realizar uma caminhada espacial presos a cabos. Poteet e Menon permanecerão na cápsula para gerenciar os cordões umbilicais e monitorar as leituras para garantir que tudo esteja ocorrendo corretamente.

