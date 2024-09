Reprodução Caso aconteceu em Missouri, EUA, e professora foi presa

Hailey Clifton-Carmack, professora de matemática dos Estados Unidos , foi presa após abusar de alunos adolescentes. A professora também é acusada de usar roupas apertadas que propositalmente destacavam suas partes íntimas.

A professora tem 25 anos, é casada e mãe de duas crianças, como explicou o Metrópoles.

A mulher foi pega depois de um aluno aparecer em casa com diversos arranhões nas costas. Ela confessou, depois, que de fato teve momentos íntimos com aluno.

Documentos da administração da escola mostram, inclusive, que ela fora repreendida mais de uma vez por ser muito próxima de alunos.

De acordo com dados da investigação, era comum que a professora colocasse alunos como “vigia” do lado de fora da sala de aula enquanto ela e o aluno tinham atos de intimidade.

Ela também falava de assuntos inapropriados com os alunos, de “experiências desagradáveis” com o marido, ex-soldado e lutador de MMA. Ele não é pai das crianças.

Kevin S. Hillman, promotor de justiça, disse que a mulher pode pegar até quatro anos de prisão , de acordo com as diretrizes do Programa de Avaliação de Criminosos Sexuais do Missouri. A condenação será em 11 de outubro.

