Uma frente fria chega ao Centro-Sul do país depois de muitos dias consecutivos sem chuva. As incessantes queimadas pelo país deixaram nuvens de fumaça sob os estados, o que podem gerar a chamada chuva preta , quando a água se mistura com os resíduos presentes no ar.

O fenômeno deve ocorrer em São Paulo , Paraná , Santa Catarina , e em partes do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro . No Rio Grande do Sul, onde a frente fria chegou mais cedo, moradores já observaram a água da chuva com uma cor escura. Entenda o que é essa chuva e como ela se forma.

A pesquisadora do instituto que monitora a fumaça, Karla Longo, explica em entrevista ao g1 que o fogo consome a matéria orgânica (árvores, plantas) e, na queima, são liberados vários gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e outros compostos.

Porque a chuva fica preta?

O que vemos no céu são partículas restantes do que foi queimado, a fuligem, que penetra as nuvens de chuva e faz com que a água fique escura. “Essa camada cinza que estamos vendo são partículas, restos do que está queimando. A gente vê porque é uma quantidade grande, mas são muito pequenas e, por isso, ficam suspensas na atmosfera. Nesse ponto, elas se misturam à formação de nuvens e a chuva desce com esses restos”, pontuou Karla.

Há focos de queimadas por todo o país, com isso há muita fumaça acumulada na atmosfera. A fumaça, com compostos químicos, fica suspensa na atmosfera carregada de fuligem. Essas partículas se misturam às nuvens de chuva que estão sendo formadas com a frente fria, deixando a água escura. O pH da chuva muda com a presença de alguns gases poluentes, em determinadas concentrações.

A chuva preta pode ser ácida?

A chuva ácida acontece quando há uma grande quantidade de poluentes na atmosfera que se misturam com a água, transformando em ácidos. A chuva preta não é necessariamente ácida porque a fuligem sozinha não altera a acidez da água.

A chuva pode ficar ácida caso entre em contato com poluentes que já estão na atmosfera, como os dióxidos de enxofre (SO2) e de nitrogênio (NO2), encontrados principalmente perto dos grandes centros. Ainda não dá para saber, exatamente, se a quantidade que há sobre as cidades onde pode ocorrer a chuva ácida pode mudar o pH da água.

A chuva preta é tóxica?

De acordo com especialistas, a chuva escurecida pela fumaça não é prejudicial à saúde externamente, como no contato com a pele.

De acordo com o professor de Engenharia Hídrica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Gilberto Collares, a chuva está sendo causada por queima de matéria orgânica, apresentando um risco menor.





Caso as partículas tivessem vindo de resíduos industriais tóxicos, a situação seria diferente. “Se, além desses componentes, houvesse resíduos industriais de potencial tóxico, ocorreria o que se chama de chuva ácida, potencialmente muito mais perigoso”, explica o professor.

Para consumo ou uso doméstico da água vinda da chuva preta, a recomendação é não usar para beber, cozinhar ou em contato com a pele de forma excessiva.

