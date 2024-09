Vyacheslav PROKOFYEV Vladimir Putin pode realizar testes nucleares





O presidente da Rússia Vladimir Putin pode usar teste nuclear como retaliação ao Ocidente, caso a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) permita que a Ucrânia use seus mísseis de longo alcance para atacar o país.

A relação da Rússia com os Estados Unidos e os países europeus membros da OTAN se intensificou nos últimos dias. A Ucrânia solicita o apoio do Ocidente com o envio dos mísseis; Putin já declarou que vai considerar uma possível autorização como declaração de guerra por parte da OTAN .

O que dizem os especialistas?

Ulrich Kuehn, um especialista em armas do Instituto de Pesquisa para a Paz e Política de Segurança em Hamburgo, afirmou que não descartaria Putin optar por enviar algum tipo de mensagem nuclear, mostrando que está falando sério sobre o aviso.

"Isso seria uma escalada dramática do conflito. Porque o ponto é, quais tipos de medidas o Sr. Putin teria então para tomar se o Ocidente continuar, além do uso nuclear efetivo?" , disse em entrevista.

Gerhard Mangott, especialista em segurança da Universidade de Innsbruck na Áustria, afirmou em uma entrevista que também considerava possível, porém improvável, que a resposta da Rússia pudesse incluir algo desta natureza.

"Os russos poderiam realizar um teste nuclear. Eles já fizeram todos os preparativos necessários. Poderiam detonar uma arma nuclear tática em algum lugar no leste do país apenas para demonstrar que eles realmente pretendem usar armas nucleares se for necessário."

Entenda o problema

À medida que as tensões em relação à Ucrânia entram em uma nova fase, o primeiro ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA Joe Biden se reuniram em Washington na sexta-feira (13) para discutir se permitirão que Kiev use mísseis ATACMS dos EUA ou Storm Shadow britânicos contra alvos na Rússia.

Putin disse na quinta-feira (12) que, caso a medida avance, o Ocidente estaria lutando diretamente contra a Rússia, o que “alteraria a natureza do conflito”. O líder russo prometeu uma resposta "apropriada", mas não especificou o que isso implicaria.





Os russos não realizam um teste de armas nucleares desde 1990, ano anterior à queda da União Soviética. Para Kuehn, uma explosão nuclear sinalizaria o início de uma era mais perigosa, alertando que Putin pode sentir que está sendo visto como fraco em suas respostas ao crescente apoio ocidental à Ucrânia.

"O teste nuclear seria algo novo. Eu não descartaria isso, e seria consistente com a Rússia rompendo uma série de acordos internacionais de segurança aos quais se comprometeu ao longo das últimas décadas", disse.

