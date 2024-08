Reprodução/WIKICOMMONS Base aérea da OTAN em Geilenkirchen, na Alemanha

Uma base aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Alemanha foi esvaziada nesta quinta-feira (22) após serviços de inteligência detectarem uma ameaça potencial . As informações são do G1.

Apenas militares que executam serviços essenciais permanecem na unidade, localizada na cidade de Geilenkirchen , no oeste da Alemanha.

"Todos os funcionários não essenciais da missão foram enviados para casa como medida de precaução", afirmou a base em um comunicado.

Na última semana, a base de Geilenkirchen sofreu uma tentativa de invasão, o que resultou em uma varredura completa nas instalações.

No mesmo dia, foi emitido um alerta de ameaça para a base de Colônia, a cerca de 90 km de Geilenkirchen, por suspeita de sabotagem no abastecimento de água. Amostras foram coletadas, mas nenhum indício de contaminação foi encontrado.

A Otan vem monitorando uma série de atividades hostis da Rússia dos últimos anos, incluindo ataques cibernéticos.

O secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, disse em junho que os militares perceberam um aumento no padrão de ameaças. Segundo ele, isso seria um indicativo de que a inteligência russa estava mais ativa.

