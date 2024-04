Reprodução/Wickimedia Commons Forças israelenses estão em "Alerta máximo"

As Forças de Defesa de Israel (IDF) estão se preparando para ataques vindos do Irã. A ordem no país é de que as aulas sejam suspensas imediatamente, bem como aglomerações . Em áreas “verdes”, eventos poderão reunir até mil pessoas . As restrições serão impostas a partir das 23 h deste sábado (17h de Brasília) e vão até as 23h de segunda-feira.

Nas proximidades das fronteiras de Israel, as reuniões ao ar livre só podem juntar 30 pessoas, enquanto atividades internas podem reunir até 300 pessoas. Praias estão fechadas para o público, e os postos de trabalho podem funcionar somente em locais protegidos, ou com algum abrigo antibomba por perto.

Autoridades de Israel esperam uma ofensiva do Irã e resposta ao bombardeio israelense à embaixada do Irã na Síria , que matou seis membros da Guarda Revolucionária do Irã. O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou que haverá resposta aos ataques israelenses .

O porta-voz do IDF, Daniel Hagari, declarou que Israel está em “alerta máximo” e dezenas de aviões estão de prontidão em caso de ataque.

Escalada de tensão na região

Na última sexta-feira, a defesa antiaérea israelense, conhecida como “domo de ferro”, interceptou cerca de 40 mísseis disparados pelo Irã em direção a Israel .

Neste sábado, a Guarda Revolucionária do Irã apreendeu, nas proximidades do Estreito de Ormuz, o navio MSC Aries , que opera sob bandeira portuguesa, mas é ligado a Israel, de acordo com o Irã. Em resposta à apreensão, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou que o governo iraniano pratica pirataria, e deve pagar por isso.

“O regime do aiatolá de Khamenei é um regime criminoso que apoia os crimes do Hamas e que está conduzindo uma operação pirata que viola o direito internacional”, afirmou Katz através da rede social X.

O aumento da tensão na região fez com que diversos países proibissem viagens para Irã e Israel, bem como orientou que seus cidadãos deixem a região o mais rápido possível, já que o ataque pode acontecer a qualquer momento.