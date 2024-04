Reprodução: Flipar O sistema de defesa anti-mísseis de Israel, chamado de “Domo de Ferro”, é um dos melhores do mundo. Segundo especialistas, ele consegue conter cerca de 90% dos ataques aéreos.

Em alerta contra ameaças de ataque do Irã, Israel foi atacada nesta sexta-feira (12) por cerca de 40 mísseis disparados a partir do Líbano, de acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF).

Uma parte desses projéteis foi interceptada, segundo texto publicado pela IDF na rede social X (antigo Twitter).

As forças israelenses afirmaram também que mais cedo havia interceptado dois drones lançados pelo Hezbollah que também foram disparados do território do Líbano.





Entenda o contexto

O Hezbollah é um grupo do Líbano que recebe apoio iraniano. Nos últimos dias, autoridades iranianas têm dito que vão atacar alvos israelenses em retaliação ao bombardeio do consulado do Irã em Damasco, na Síria.

O Hezbollah confirmou que disparou "dezenas de foguetes" contra Israel em resposta a ataques de no sul do Líbano.

O Hezbollah afirmou em um comunicado que disparou contra "posições de artilharia inimigas com dezenas de foguetes Katiusha em resposta aos ataques inimigos contra cidades do sul e casas de civis".

