Reprodução Acidente vitimou cinco passageiros do mesmo carro

Dois carros e duas carretas se chocaram na noite de ontem na BR-101 , na altura do quilômetro 435 da rodovia, nas proximidades de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo . Cinco pessoas, que estavam no mesmo carro, morreram no local do acidente e uma ficou ferida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após uma carreta invadiu a contramão ao tentar realizar uma ultrapassagem e colidiu com um Toyota Corolla , onde estavam as cinco pessoas que morreram no acidente. As autoridades afirmam que quatro passageiros estavam presos nas ferragens do veículo, enquanto um deles foi ejetado.

A batida ainda envolveu um Honda HR-V que estava atrás do primeiro carro. A ocorrência aconteceu por volta das 23h50 da última sexta-feira .

Entre as vítimas estão duas mulheres de 39 e 51 anos, um homem de 49 anos e dois corpos ainda não foram identificados. As autoridades não revelaram os nomes das vítimas. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro do Itapemirim, onde passaram por necropsia e foram liberados para as famílias.

A BR-101 ficou completamente interditada durante a madrugada e foi liberada às 7h da manhã.