Reprodução/Ibama Antenas são pintadas de preto para dificultar a descoberta pelos agentes

A Polícia Federal realizou uma operação contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e apreendeu 38 mil litros de diesel , 114 kg de mercúrio , 6,6 mil litros de combustível de aviação e 24 antenas da Starlink , empresa de comunicação de propriedade de Elon Musk .

As antenas prometem disponibilizar internet de alta velocidade em regiões remotas do planeta utilizando satélites. É provável que essa conexão era utilizada pelos garimpeiros para se comunicarem, tanto que essas antenas já foram encontradas na asa de um avião apreendido, por exemplo,

Além das antenas da Starlink, a força-tarefa da Polícia Federal já identificou 180 pistas de pouso clandestinas e apreendeu duas aeronaves utilizadas pelos criminosos.

Musk em rota de colisão com o STF

O dono da Starlink, Tesla e da rede social X , está nas notícias do Brasil nas últimas semanas após atacar o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal .

Musk acusa Moraes de censura, já que o ministro suspendeu mais de 60 contas da rede social, muitas delas no inquérito que apura as Fake News. O empresário classifica as ações de Moraes como censura e acusa o magistrado de influenciar a vitória de Lula nas eleições de 2022.

O bilionário ameaça ainda fechar o escritório do X, antigo Twitter, do Brasil. Após a ameaça e os problemas com a justiça brasileira, Javier Milei , Presidente da Argentina, alinha uma aproximação com o empresário .