Um menino de 14 anos foi morto a facadas enquanto tentava proteger sua namorada de outros dois adolescentes vestidos com máscaras de esqui em um shopping. O caso aconteceu no último domingo (7), na cidade de Casper, em Wyoming, nos Estados Unidos.

O jovem Bobby Maher foi esfaqueado depois de confrontar dois meninos de 15 anos que teriam assediado sua namorada do ensino médio e uma amiga, no shopping Eastridge Mall. Os suspeitos usavam uma máscara de esqui, também conhecida como balaclava.

De acordo com o relatório policial, Maher foi ao shopping para encontrar a namorada, que havia ligado para informá-lo que os dois suspeitos – identificados como Jarreth Plunkett e Dominique Harris – seguiam ela e a amiga.

Maher confrontou os suspeitos ao chegar no local e disse para irem embora. Imagens de câmeras de segurança mostram o jovem se afastando dos agressores. Um deles, Plunkett, teria gritado para "acertar ele várias vezes", segundo a imprensa local. Harris então jogou Maher no chão e desferiu socos repetidamente.

Momentos depois, Plunkett interveio e foi filmado atingindo a vítima com uma faca de cozinha. Os dois suspeitos fugiram e, segundo a polícia, jogaram a faca do crime e as máscaras balaclavas no estacionamento do shopping.

Os jovens foram presos e disseram no interrogatório que Maher teria os chamado de "aberrações". Eles confessaram ter roubado a faca de uma loja no shopping.

Uma testemunha próxima informou que os suspeitos frequentavam o mesmo colégio que a vítima, o Dean Middle School, e eram conhecidos apenas como "JJ e Dom". A mesma testemunha afirmou que a vítima e os dois suspeitos teriam se encontrado anteriormente no mesmo dia, em um parque próximo.

Embora na maioria das regiões dos Estados Unidos se atinja a maioridade penal aos 18 anos, muitos estados do país, incluindo Wyoming, mantém leis específicas que regem como os menores infratores são tratados. Em casos de crimes graves, como o homicídio, os menores podem ter o julgamento do crime como se fossem adultos.

Jarreth Plunkett e Dominique Harris foram julgados como adultos, e tiveram fianças fixadas em US$ 500 mil e US$ 450 mil, respectivamente.

Plunkett foi acusado de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato, agressão agravada e roubo. Harris, por sua vez, é acusado de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, agressão agravada e roubo por contravenção.

