Reprodução: NBC News Homem matou ex-nora e seu novo marido em Nevada

Uma disputa de custódia de crianças acabou em morte no estado de Nevada, em Las Vegas (EUA), na segunda-feira (8). Um homem com câncer terminal supostamente matou a ex-mulher de seu filho e seu novo marido, segundo relatos divulgados pela mídia norte-americana.

Joseph Houston, um advogado de Las Vegas de 77 anos, é acusado de atirar em sua ex-nora Ashley Prince, 30, e seu marido, Dennis Prince, 57, minutos depois de uma audiência de depoimento no Prince Law Group, informou o New York Times. O caso aconteceu em um escritório de advocacia.

Depois de supostamente matar Ashley e Dennis, Houston tirou a própria vida, segundo o jornal.

De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas (LVMP, na sigla em inglês), os corpos foram encontrados no quinto andar do prédio de seis andares do escritório. Os detetives disseram que souberam da “audição de depoimento em andamento sobre a custódia da criança”, através de testemunhas.

"Em algum momento durante o depoimento, o suspeito se levantou e atirou nas duas vítimas do outro lado da mesa", disse a polícia. "O atirador morreu no local."

Durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira, o xerife da LVMP Kevin McMahill disse que a polícia tinha "uma teoria" sobre o que aconteceu no escritório de advocacia, mas não compartilhou detalhes.

As pessoas no escritório de advocacia foram evacuadas e se refugiaram no Red Rock Casino, disse o chefe dos bombeiros do condado de Clark, John Steinbeck, durante a coletiva de imprensa.

“Com profunda tristeza, o Prince Law Group gostaria de agradecer a todos que nos contaram com mensagens sinceras de preocupação e simpatia pela trágica violência que ocorreu esta manhã em nossos escritórios”, disse o escritório. "Pedimos que respeitem a privacidade das famílias envolvidas", completou.





Câncer terminal

O suposto atirador, Joseph Houston, tinha um câncer terminal, segundo Robert Eglet, um advogado de Las Vegas que era amigo da família Prince. À Fox News Digital, Eglet afirmou que Houston o confidenciou sobre seu diagnóstico antes do tiroteio.

"Joe me disse isso não muito antes do tiroteio, que ele estava morrendo de câncer terminal", disse Eglet, segundo a Fox News. "Me pergunta se ele sentiu que não tinha nada a perder? Eu realmente não sei, porém, eu não posso encontrar qualquer sentido em tudo isso.”

Eglet também disse que o filho de Houston, Dylan Houston, era pai de três filhos e tinha um bebê de 6 meses com Ashley Prince. Eles entraram com o divórcio em outubro de 2021, de acordo com registros judiciais.

Joe Houston era advogado do filho no caso contra a ex-esposa, que entrou com pedido de custódia exclusiva de seus filhos, disse Eglet à KVVU-TV.

