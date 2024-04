André Lima Igreja abandonada (Imagem ilustrativa)

Uma jovem francesa de 22 anos foi encontrada morta em uma igreja abandonada no Vale de Aosta, no norte da Itália. A polícia afirmou que ela estava procurando por uma casa mal-assombrada, acreditando que esta poderia ter fantasmas.

Antes de partir da cidade próxima de Lyon, onde morava, a vítima compartilhou seus planos com familiares, conforme relatado por uma porta-voz da polícia italiana à CNN.

As autoridades estão considerando a possibilidade de que sua morte esteja ligada a um desafio no TikTok, envolvendo uma competição de caça a fantasmas na França pela rede social. Outras teorias incluem um "assassinato consentido", um sacrifício ou uma tentativa de brincadeira. A polícia está procurando por um jovem visto com ela e investigando outros dois casos de pessoas desaparecidas na área.

Testemunhas relataram que a vítima e um amigo foram vistos na área vestidos como vampiros. Uma testemunha descreveu a jovem como pálida e emaciada, enquanto o homem tinha cabelos escuros e pele morena, chamando-a de "cadáver ambulante".

A mulher, cujo nome não foi divulgado, foi encontrada esfaqueada e sangrando até a morte, de acordo com o médico legista Roberto Testi. Ela também foi alvejada no pescoço e no abdômen, possivelmente depois de já estar morta. A polícia observou que parte do sangue foi removida da cena do crime e não foram encontrados sinais de luta.

Junto ao corpo, foram encontrados marshmallows e mantimentos comprados em uma loja local. A mulher não portava documentos ou celular quando foi descoberta por um morador local.

As autoridades locais estão investigando a presença de uma van cor de vinho, que foi vista em imagens de vigilância perto da igreja abandonada na semana anterior, segundo o promotor Manlio D’Ambrosi. O Ministério Público se recusou a fornecer mais detalhes sobre o assunto.

