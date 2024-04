Reprodução/ABC Action News Tiroteio na Filadélfia, nos EUA

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas após um tiroteio durante uma festa muçulmana nesta quarta-feira (10), na Filadélfia , nos Estados Unidos . De acordo com a polícia local, o episódio ainda não pode ser considerado um atentado. Quatro pessoas foram presas.

Segundo o comissário de polícia da Filadélfia, Kevin Bethel, o tiroteio ocorreu durante a festa Eid al-Fit, que celebra o fim do mês sagrado para muçulmanos, o Ramadã. O evento estava sendo realizado na Praça Clara Muhammad, com cerca mil pessoas presentes.

"As pessoas não sabiam de onde vinham [os tiros]. Imagine milhares de pessoas correndo de um tiroteio", declarou uma testemunha, em entrevista à emissora de televisão Fox News.

A polícia estadunidense ainda investiga as possíveis causas e a origem do tiroteio.

