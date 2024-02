Reprodução / Redes Sociais Após ser esfaqueado, motoboy negro é algemado e levado à delegacia

Um homem negro foi detido por policiais da Brigada Militar após ser vítima de agressão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no sábado (17). De acordo com testemunhas, o homem negro - o motoboy Everton da Silva, de 40 anos - levou uma facada de Sérgio Camargo Kupstaitis, de 72 anos.

O ataque aconteceu quando o motoboy estava sentado em frente a um restaurante, no bairro Rio Branco. O momento da prisão foi registrado e compartilhado nas redes sociais.

Após um suposto desentendimento entre a vítima e os policiais que chegaram para averiguar a ocorrência, Everton foi algemado e levado para a delegacia na caçamba da viatura. O suspeito, por sua vez, seguiu no banco de trás de outro veículo, conforme o relato de testemunhas.

Na delegacia, foram registrados três boletins de ocorrência. A Brigada Militar abriu um BO de resistência contra Everton, que por sua vez acusou ter sido vítima de lesão corporal por parte do idoso e de abuso de autoridade pelos agentes. Ambos os envolvidos foram liberados.

Em nota, a Brigada Militar disse que o Comando de Policiamento da Capital abriu "sindicância para apurar as circunstâncias da abordagem". O governador Eduardo Leite (PSDB) publicou, em suas redes sociais, que determinou "absoluta celeridade" na investigação.

Sobre a prisão de um homem negro que seria vítima de tentativa de homicídio em POA, determinamos via Corregedoria da @brigadamilitar_ a abertura de sindicância para ouvir imediatamente testemunhas e apurar as circunstâncias da ocorrência, com a mais absoluta celeridade. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) February 17, 2024





Assista ao vídeo

Nas imagens, é possível ver o motoboy dando explicações a um dos policiais que atende a ocorrência. Ao mesmo tempo, o suspeito aparece conversando com outra agente. A pessoa que grava o vídeo afirma que o idoso “deu uma facada no pescoço dele”, e que “depois tentou de novo”.

Em dado momento, a vítima afirma que trabalha na área - mas é interrompido pelo suspeito, que afirma que ele “não trabalha nada”. O motoboy, ao tentar responder, é agarrado pela camisa por um policial e, logo depois, pressionado contra um muro.

Havia outros três policiais atendendo a ocorrência - ainda assim, o suposto agressor sai andando do local, enquanto os agentes imobilizam e algemam o homem ferido, sob protestos de pessoas que testemunharam a ação. Veja o vídeo:

No RS, um motoboy negro é vítima de um homem branco.



Leva uma FACADA e adivinha quem vai preso com TODA a truculência da PM? pic.twitter.com/g1ZM48wtXr — Ricardo Rigel (@ricardorigel) February 17, 2024









Prisão de homem negro vítima de facada demonstra como “racismo perverte as instituições e agentes”, diz Silvio Almeida



Neste domingo (18), o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, comentou o caso.

Em suas redes sociais, o ministro afirma que o episódio é um exemplo de “como o racismo perverte as instituições e, por consequência, seus agentes”. Ele também reforçou a importância de medidas e práticas de governança antirracista para combater esse problema.





Ele adicionou, ainda, que conversou com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e que as pastas entrarãoem contato com as autoridades gaúchas para “acompanhar o caso e ajudar na construção de políticas de maior alcance”.