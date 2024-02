Antonio Cruz/Agência Brasil Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para uma reunião ainda nesta segunda-feira (19) no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. [leia abaixo a íntegra]

O embaixador israelense deve prestar esclarecimentos a respeito da reunião do governo de Israel com o embaixador brasileiro no país, Frederico Meyer, realizada no Museu do Holocausto nesta também nesta segunda-feira (19), e sobre a declaração de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “persona non grata” no país.





Encontro no Museu do Holocausto

Nesta segunda-feira (19), Frederico Meyer foi chamado para uma reunião com o ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, em Tel Avi v. O encontro, porém, foi realizado no Museu do Holocausto.

A escolha do local não foi bem recebida pela diplomacia brasileira, que viu o contexto da situação como uma provocação frente à crise diplomática entre os dois países.

A reunião entre Katz e Meyer foi convocada depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter comparado a ação militar israelense na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus por Adolf Hitler na 2ª Guerra Mundial. Depois do encontro, Katz declarou que Lula é “persona non grata' em Israel.

Leia a íntegra da nota do Itamaraty

“Diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o Ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça hoje ao Palácio Itamaraty, no Rio. E chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã.”