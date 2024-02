Reprodução: Flipar Governo de Israel faz reunião com embaixador brasileiro em Jerusalém

O governo de Israel alterou o protocolo e vai realizar a reunião com o embaixador do Brasil em Israel no Museu do Holocausto , em Jerusalém. Essa mudança vem após a declaração de Lula no domingo (18), comparando o conflito em Gaza ao Holocausto.

Normalmente, o encontro aconteceria no Ministério das Relações Exteriores. Além disso, um representante do governo de Israel afirmou que Lula é considerado "persona non grata" no país até que se desculpe.

“Esta manhã convoquei o embaixador brasileiro em Israel para o Museu do Holocausto, o lugar que testemunha mais do que qualquer outra coisa o que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo membros da minha família” , afirmou o chanceler Israel Kantz no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter.

Esta ação é vista como um claro sinal de descontentamento por parte de Israel. No entanto, fontes do Itamaraty , em caráter reservado, expressaram a expectativa de que a crise possa ser amenizada com o tempo.O Itamaraty, diante da delicada situação, optou por adotar o silêncio como estratégia para evitar uma escalada do conflito.

Na ocasião, o presidente afirmou que o conflito na Faixa de Gaza, onde mais de 29 mil pessoas já morreram, segundo o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas, não é uma guerra, mas sim um "genocídio".

Segundo Lula, o conflito não é "entre soldados", mas sim entre "um exército altamente preparado e mulheres e crianças". "O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", acrescentou.