MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL





Algumas zonas da cidade de São Paulo estão em estado de atenção para inundações na tarde desta segunda-feira (19). De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as partes sul e sudeste, além de toda a extensão da Marginal Pinheiros são as que estão sendo observadas no momento. Chuvas isoladas, moderadas e de rápido deslocamento ocorrem na região desde o início da tarde.

O radar meteorológico do CGE indica chuvas na forma de pancadas isoladas, com pontos intensidade leve e moderada. As subprefeituras de Capela do Socorro, Cidade Ademar, M Boi Mirim e Parelheiros são as principais. Há grande possibilidade para formação de raios e rajadas de vento, que, potencializado com o solo já encharcado, há sérios riscos para formação de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvore.

Amanhã (20/2), o céu deve ter sol entre nuvens e mínimas em torno de 19°C, com máximas de 27°C. Durante a tarde devem acontecer chuvas na forma de pancadas generalizadas, raios e rajadas de vento.

Na quarta-feira (21/2), novamente sol entre nuvens. Os termômetros vão ficar entre 19°C e 28°C. O tempo deve continuar instável, novamente com chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade devem retornar no decorrer da tarde com raios e rajadas de vento.