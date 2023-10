Divulgação/CECOMSAER Aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira

Mais um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou no Rio de Janeiro às 4h (horário de Brasília) desta segunda-feira (23), trazendo 209 passageiros e 9 pets que estavam em Israel.



Segundo o Itamaraty, este é o último voo da missão de repatriação de brasileiros em Israel. "Tendo em conta as condições locais atuais e a operação regular do aeroporto de Ben Gurion, não se preveem voos adicionais para brasileiros em Israel", diz o Ministério das Relações Internacionais.

Ao todo, 1.410 brasileiros foram resgatados de Israel pela operação "Voltando em Paz", que atendeu a todos os cidadãos que desejavam regressar ao Brasil. Três bolivianas também foram transportadas, além de 53 animais de estimação. Relembre os voos:

Resgates em Gaza



Além dos mais de 1,4 mil brasileiros repatriados de Israel, há ainda um grupo de cerca de 30 brasileiros que aguarda para sair da Faixa de Gaza.

Uma aeronave VC-2, cedida pela Presidência da República, aguarda no Cairo, capital do Egito, para fazer a repatriação do grupo, que espera nas cidades de Khan Yunis e Rafah, ao sul de Gaza, para cruzarem a fronteira com o Egito assim que ela for liberada.