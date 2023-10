MRE Brasileiros são recebidos pelo ministro da Defesa, José Múcio

O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) usado para repatriar brasileiros que estavam em Israel pousou no Brasil às 5h08 da manhã desta quinta-feira (11) na base aérea de Brasília (DF).



A aeronave transportou 211 passageiros. Segundo a Embaixada brasileira em Tel Aviv, cerca de 1.700 pessoas pediram ajuda do governo para voltar ao Brasil nos voos da FAB. A maioria estava em Israel para turismo.

A Ministra de Estado, substituta, das Relações Exteriores, Embaixadora Maria Laura da Rocha, e o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, receberam, nesta madrugada os passageiros do voo.

“O presidente [Luiz Inácio] Lula[da Silva (PT)] tem orientado para que não fique nenhum brasileiro, que todos que queiram voltar, que nós possamos apresentar condições. O Brasil é o 1º país é realizar essa operação”, disse Múcio.

Para se deslocar dentro de Israel, o Brasil ajudou os passageiros com cinco ônibus.

Até domingo, mais cinco voos da FAB devem chegar o ao Brasil transportando repatriados. O Itamaraty informou que a prioridade serão aqueles que moram no Brasil e não tem passagem de volta comprada.

Parte dos brasileiros embarcarão em um novo voo com a FAB com destino ao Rio de Janeiro. Outra parte será levada pela empresa Azul às cidades de destino. Todos os custos serão bancados pela Azul, segundo o governo.

A segunda aeronave KC-30, que decolou de Brasília (DF) nesta segunda-feira (09) às 16h20 (horário local), para repatriar brasileiros em Israel, também transportou cinco profissionais de saúde (dois médicos, dois enfermeiros e um psicólogo) da FAB para auxiliar no resgate.

O Comandante deste segundo KC-30, Major Aviador Rafael de Oliveira Bertholdo, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT) - Esquadrão Corsário, comentou sobre a missão. “É uma grande responsabilidade para a nossa tripulação. Além disso, essa ajuda humanitária comprova também a característica de pronta-resposta da nossa Força Aérea, pois foi possível preparar as aeronaves e coordenar a missão em um curto espaço de tempo. Fica nítida a real necessidade de nosso país possuir aeronaves desse porte. O KC-30 tem como uma das principais características a capacidade de transportar um grande número de pessoas, com segurança, para longas distâncias. Assim, essa é uma missão real de utilização do poder aéreo em tempo de guerra”, destacou.

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, falou sobre a importância da missão. “Quando falamos em reintegrar pessoas, estamos falando também de um objeto ligado a soberania. A reintegração nacional é uma missão característica da Força Aérea e nos sentimos muito orgulhosos de cooperar neste momento difícil”, pontuou o Oficial-General.

O KC-30, com 59 metros de comprimento, é a maior aeronave já operada pela Força Aérea Brasileira, podendo transportar até 238 passageiros, 45 toneladas de cargas e voar uma distância de 14,5 mil quilômetros.

Conflito

O conflito entra no seu quinto dia nesta quarta-feira (11) em meio à preocupação de novas frentes de batalha. No sábado (7), o grupo armado palestino Hamas enviou cinco mil foguetes ao território israelense.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu declarou guerra ao país e vem lançando contra ofensivas diárias à Faixa de Gaza. Até o momento, já são mais de 2.100 mortos.