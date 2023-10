GOV BR/FAB - 18/10/2023 Operação Voltando em Paz do Governo Federal, realiza o sétimo voo de repatriação de 219 brasileiros partindo de Israel, com a aeronave KC-30

O sexto avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para a repatriação de brasileiros na zona de guerra no Oriente Médio pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h desta quinta-feira (19). Na aeronave, vieram 219 brasileiros, incluindo seis bebês.

No total, 1.135 pessoas e 24 animais já foram resgatados de Israel diante do conflito iniciado no último dia 7, após ataque surpresa do grupo extremista islâmico Hamas, segundo o Itamaraty. Em uma primeira fase da Operação Voltando em Paz, seis voos da FAB foram direcionados para o resgate dos brasileiros que estavam na região.

O avião decolou pouco depois das 12h30 do Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv.



Outras cinco aeronaves já voltaram ao Brasil:

Os voos da FAB que têm o objetivo de repatriar os brasileiros são acompanhados por uma equipe de médicos, psicólogos e enfermeiros para fazer os atendimentos desses passageiros, caso seja necessário.

De acordo com declaração do ministro da Defesa, José Múcio, nessa quarta (18), cerca de 150 brasileiros aguardam repatriação em Israel e na Faixa de Gaza. Inicialmente, o Brasil havia recebido mais de 2,7 mil pedidos de brasileiros que queriam ser repatriados.

"De repente, não sei se o problema em Tel Aviv diminuiu, porque muitos desistiram. Acho que alguns fizeram duplo registro. Sei que nós temos hoje um saldo de 150 [brasileiros aguardando repatriação], contando com esses 30 que nós desejamos muito que sejam liberados lá da Faixa de Gaza", disse Múcio.