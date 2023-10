Reprodução/Government Press Office (GPO) - 18.10.2023 Joe Biden desembarca em Israel, em apoio ao país contra o Hamas

A resposta dos Estados Unidos aos ataques sofridos por Israel foi muito rápida. Desde os primeiros ataques do grupo extremista Hamas aos israelenses, no último dia 7 de outubro, o presidente Joe Biden passou a protagonizar a entrada do país no conflito e garantiu uma aliança sólida e inabalável.

A aliança entre os Estados Unidos e Israel não novidade e tem início após o Holocausto. Na época, os norte-americanos foram, ao lado da União Soviética, um dos principais defensores da criação do Estado de Israel.

O apoio dos Estados Unidos durou até 1956, quando Israel invadiu o Egito e deu início a Crise de Suez. Na época a ação foi repreendida pelo Ocidente e estremeceu a relação entre os dois países.

Entretanto, na década seguinte, quando Israel venceu a Guerra dos Seis Dias contra Egito, Jordânia e Síria, apoiados pela União Soviética, os Estados Unidos passaram a apoiar de forma financeira e diplomática o Estado de Israel.

Mas a aliança dos EUA à Israel não é apenas política, mas é estratégica. O país judeu esta localizado no Oriente Médio e fica próximo ao Irã , um de seus maiores adversários na 'guerra nuclear'.

Além de possuirem um programa nuclear e travarem uma disputa com os Estados Unidos por petróleo, os iranianos têm ligações com o Hamas , China e Rússia, adversários históricos dos americanos. Além de Israel, a Casa Branca ainda é aliada de países como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Quando era vice-presidente no governo Barack Obama, Joe Biden defender ser uma “necessidade estratégica” para o país ser aliado de Israel.

O Congresso estadunidense estima que Israel tenha recebido cerca de 260 bilhões de dólares em recursos dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, sendo metade desse valor definido como ajudas militares. O país ocidental também tem o poder de vetar sanções que a Organização das Nações Unidas tenta impor a Israel por ocupar parte de territórios palestinos.

Quando o assunto é Israel, os dois partidos norte-americanos (Democratas e Republicanos) conseguem chegar a um consenso. O povo israelsense é visto como perseguido e historicamente considerado um estado de bem-estar equilibrado, ao contrário de regimes ditatoriais localizados ao redor.

Há ainda a questão religiosa envolvendo o país. Além dos judeus, evangélicos cristãos dos Estados Unidos apoiam o estado israelense. Esse segundo grupo entende que o confronto é uma continuação moderna do conflito entre israelitas e filisteus, presente no Velho Testamento da Bíblia. Essa movimentação também é observada no Brasil, principalmente por evangélicos.

O apoio dos Estados Unidos a Israel deverá continuar . Joe Biden já declarou que "Enquanto os Estados Unidos existirem, e nós existiremos para sempre, vocês [Israel] não estarão sozinhos".

Além de ajuda humanitária, os Estados Unidos já enviaram apoio militar para Israel . O governo estadunidense, inclusive, busca a liberação de 10 bilhões de dólares (R$ 54,4 bi) em auxílios militares para Israel.