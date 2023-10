Unsplash/Alexandre Lallemand Bandeira da União Europeia

Nesta segunda-feira (23), o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, pediu que entregas rápidas de ajuda fossem feitas à Faixa de Gaza e disse que o bloco está discutindo a possibilidade de uma "pausa humanitária" no conflito entre Israel e o grupo extremista islâmico Hamas.

"O importante é mais ajuda, mais rápida, e, em particular, a entrada das coisas básicas necessárias para a restauração do abastecimento de água e eletricidade", disse ele antes de uma reunião com ministros das Relações Exteriores da União Europeia.



Na ocasião, Borrell afirmou que os caminhões de ajuda humanitária que conseguiram entrar em Gaza não eram "suficientes" e que o combustível para gerar energia e água é necessário.

De acordo com ele, os ministros vão debater a situação com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, pedindo por um "cessar-fogo humanitário". O assunto, segundo ele, vai entrar na pauta de uma cúpula de líderes da UE na próxima quinta (26).

"Acredito que uma pausa humanitária seja necessária para permitir a entrada e distribuição de apoio humanitário, uma vez que metade da população de Gaza tem sido obrigada a sair de suas casas" disse Borrell. "Isso faz parte de qualquer passo em direção à desescalada."



Nesta madrugada, ao menos 70 pessoas foram mortas em ataques do Exército de Israel à Faixa de Gaza, segundo relatório do Hamas. O grupo informou que uma bomba deixou 17 mortos em uma casa em Jabalia, no norte do enclave, enquanto outras 25 foram mortas na área central de Gaza.