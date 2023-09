Twitter @ConredGuatemala - 21.09.2023 Por conta da época de chuvas, o país tem sofrido com fortes enchentes

A Defesa Civil da Guatemala informou nesta segunda-feira (25), que ao menos 3 pessoas morreram, e 15 estão desaparecidas em decorrência da enchente que atingiu a capital do país, La Nueva Guatemala de la Asuncíon, na madrugada desta segunda-feira (25). As chuvas fortes provocaram a inundação, que destruiu seis casa no centro.



Segundo o porta-voz da Coordenação de Redução de Desastres (Conred), Rodolfo García, o rio El Naranjo transbordou e "arrastou casas do assentamento Dios Es Fiel, localizado abaixo da ponte".

Garcia ainda completa dizendo que as brigadas de resgate, que estão apoiadas por cães farejadores, localizaram os três corpos, sendo uma das vítimas uma criança entre 3 e 5 anos.

O país está passado por uma temporada de chuvas, que teve início em maio, e deve se estender até novembro. Até o momento, cerca de 29 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas, 2,1 milhões foram afetados e 10.303 pessoas foram evacuadas de suas residências. As chuvas ainda destruíram quatro rodovias e nove pontes.

Por conta da pobreza que assola o país, muitas casas da capital despejam os resíduos no rio El Naranjo, além de milhares de pessoas construírem suas casas às margens, mesmo que proibido. A Câmara Guatemalteca da Construção (CGC) e da Associação Nacional de Construtores de Casas (Anacovi) mostra que o déficit habitacional do país é de cerca de 2 milhões de moradias.

A enchente provocou uma enxurrada que arrastou as pedras, terra e lixo. As residências atingidas pela água, em sua maioria, eram feitas de chapas de zinco. O local foi destruído, sobrando apenas pedras e destroços.