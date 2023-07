Fernando Frazão/Agência Brasil - 20/03/2023 Chuva, granizo e ventos fortes são esperados no Rio Grande do Sul, alerta a Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para chuvas fortes, descargas elétricas, ventos de até 60km/h e queda de granizo para a metade da região Sul e para o centro do estado. O aviso, publicado na noite dessa segunda-feira (24), é válido até as 10h desta terça (25).

Segundo a Climatempo, uma nova frente fria e um novo ciclone se formam no Sul nesta semana, já sendo o quarto em menos de dois meses. A previsão é que o fenômeno se forme na quarta (26), começando a perder força na quinta (27).

Antes da formação do ciclone, no entanto, a chuva deve se intensificar no estado, causando queda de temperaturas. Conforme o instituto, a mudança brusca no clima se deve à passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul e à alteração na circulação dos ventos, que geram instabilidade climática.

Dessa forma, a indicação é que as chuvas podem ser de forte intensidade em todo o RS.

A Defesa Civil alerta que, em caso de emergências, a população deve acionar os números 190 ou 193.

De acordo com a Climatempo, o Sul do Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai serão afetados pelo ciclone, mas ele se organiza propriamente no litoral uruguaio. Apesar do alerta para as chuvas intensas, o instituto afirma que este ciclone não terá impacto como os outros registrados em julho e junho, que causaram inundações e deixaram desabrigados na Grande Porto Alegre e no nordeste do Rio Grande do Sul.