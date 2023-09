Reprodução Lula falou com a imprensa sobre indicações do STF e PGR





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira (25) que não irá escolher os sucessores de Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal, e de Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, pelo ‘gênero’ e pela ‘cor’. O petista também falou que não tem “pressa” para indicar os nomes que vão para o STF e PGR.

“No momento que eu tiver que tomar a decisão, vocês podem ficar tranquilos que eu vou anunciar para vocês: ‘Escolhi a pessoa certa para colocar no lugar’. Mas eu não tenho pressa”, comentou durante entrevista coletiva no Palácio do Itamaraty após se reunir com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh.

Lula terá que indicar um nome para ser ministro do Supremo porque Rosa Weber, atual presidente da Corte, se aposentará no dia 2 de outubro, quando fará 75 anos. Já Augusto Aras encerrará seu mandato na PGR na terça (26).





Questionado sobre indicar uma mulher à vaga, o presidente da República explicou que tem conversado com muitas pessoas e recebendo “conselhos”, mas escolherá um profissional que atenda “aos interesses e expectativas do Brasil”.

"O critério não será mais esse [gênero]. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu tô dizendo que eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vote adequadamente sem ficar votando pela imprensa", falou.

“Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu preciso indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil tá precisando”, concluiu.