Reprodução / Youtube - 21.03.2019 Ultradireitista, Javier Milei vence eleições primárias na Argentina

O candidato à Presidência da Argentina Javier Milei foi o mais votado nas eleições primárias do país que aconteceram nesse domingo (13). Com 97,39% das urnas apuradas, segundo a contagem oficial, o ultradireitista aparece à frente da votação. A votação final ocorre em 22 de outubro.

A legenda da qual Milei faz parte, La Libertad Avanza, foi o que teve mais votos em todas as outras coalizões.

Até as 3h (horário de Brasília) desta segunda-feira (14), o partido tinha 30,04%. Enquanto isso, o Juntos por el Cambio, do ex-presidente Mauricio Macri, marcava 28,28%.

Pelo grupo de centro-direita, Patricia Bullrich conseguiu a vaga à Casa Rosada.

Com 97,39% dos votos apurados, os candidatos mais votados são:

Javier Milei, com 30,04%

Sergio Massa, com 21,40%

Patricia Bullrich, com 16,98%

Javier Milei é economista e propõe dolarizar a economia argentina e fechar o Banco Central. Admirador dos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump, ele disse à imprensa ontem que membros da "casta de políticos entrincheirados" estão tentando estigmatizá-lo e que o país está tendo uma chance de mudar, após décadas de fracasso.

Com atrasos na votação em diversos pontos da capital, o governo argentino demorou mais de quatro horas após o fechamento das urnas para divulgar os primeiros resultados.

Conforme o boletim, Milei ultrapassou os rivais em boa parte das províncias do país.

Diante de um cenário de uma das taxas de inflação mais altas do mundo e crescimento da criminalidade, mais de 35 milhões de pessoas foram convocadas a participar das Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias (PASO) desse domingo.

As eleições primárias funcionam como prévias e definem os candidatos a ocupar as 24 cadeiras do Senado e as 130 da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Também são definidos os candidatos a prefeito da Cidade de Buenos Aires e ao governo da província do local, além de outras posições.