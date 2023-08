Wikimedia Commons Sede do poder executivo argentino, a Casa Rosada

A Argentina vai às urnas neste domingo (13) para definir quem serão os candidatos à sucessão do presidente Alberto Fernández — que não concorrerá à reeleição. Já o primeiro turno do pleito ocorrerá no dia 22 de outubro.

Conhecidas como PASO, acrônimo de "Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias", as primárias são uma etapa prévia das eleições gerais da Argentina e tem dois propósitos: solucionar disputas internas entre pré-candidatos de mesmo partido, além de eliminar legendas pequenas, uma vez que as siglas que recebem menos de 1,5% dos votos são impedidas de concorrer.

Pesquisas divulgadas nas últimas semanas mostram a pré-candidata Patrícia Bullrich, da coalizão Juntos por el Cambio, à frente na dispouta. Em segundo lugar aparece Sérgio Massa, atual ministro da Economia e líder da coalizão peronista Unión por la Patria.

O país enfrenta um forte temor por uma alta abstenção neste domingo. Um dos principais motivos por uma eventual baixa adesão às PASO seria a descrença da população argentina com a política atual. O cenário atual no país é de uma taxa de inflação de quase 116% ao ano e de crescimento da pobreza.