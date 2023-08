Montagem iG / Imagens reprodução/redes sociais - 09.08.2023 Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros durante evento político nessa quarta-feira (9)

O presidente equatoriano, Guilherme Lasso, anunciou que um grupo de agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) auxiliará nas investigações acerca da morte do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio. Os agentes do departamento federal de investigação dos Estados Unidos deve chegar ao país sul-americano ainda nesta sexta-feira (11). O FBI tem trabalhos equivalentes à Polícia Federal no Brasil.



Lasso disse que fez o pedido de ajuda à agência nas investigações, e que ele havia sido aceito pelo FBI. A informação foi publicada nas redes sociais na última quinta-feira (10).

Fernando Villavicencio foi assassinado com três tiros na última quarta-feira (09), após sair de um comício em Quito. O candidato à presidência de 59 anos estava a 12 dias de concorrer no primeiro turno.

Villavicencio era do Movimento Construye e foi assassinado enquanto se despedia dos apoiadores. Homens fortemente armados se aproximaram do político atirando. Outras nove pessoas ficaram feridas, sendo um candidato a deputado e três seguranças.

Seis suspeitos de participarem do crime foram detidos logo após o tiroteio. A Promotoria indica que os suspeitos são colombianos, e que já foram colhidas provas e indícios da participação dos seis homens. Dentre os vestígios, estão as imagens das câmeras de segurança e as impressões digitais dos homens, que foram encontradas em uma motocicleta abandonada.

No local, foram recolhidos um fuzil e munição, além de uma granada que fora laçada contra os seguranças de Villavicencio.