Divulgação/SOS Méditerranée Barco Ocean Viking resgatou mais de 600 pessoas em 48 horas





A ONG francesa SOS Méditéranée informou que, nas últimas 48 horas, 623 migrantes foram resgatados em situação de emergência em embarcações que estavam a sudoeste da ilha de Lampedusa, na Itália .



Foram feitas, no total, 15 operações de resgate na região, todas elas realizadas pelo navio "Ocean Viking". Entre as mais de 600 pessoas resgatadas estão 15 crianças, 146 menores desacompanhados e 462 adultos.





A maioria dos migrantes são originários de países como Sudão, Guiné Conacri, Burkina Faso, Costa do Marfim, Benin e Bangladesh.

Em nota, a SOS Méditéranée informou que os resgatados estão sendo conduzidos para Lampedusa, onde algumas pessoas desembarcarão. Em seguida, o COcean Viking seguirá para Civitavecchia, local que receberá os outro sobreviventes.

Mortes de jovens na rota

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) informou que 289 jovens morreram ou desapareceram neste ano ao utilizarem a rota do Mar Mediterrâneo Central para sair do norte da África e chegar à Europa.

Estes dados apontam que cerca de onze crianças ou adolescentes morrem ou desaparecem semanalmente tentando chegar ao continente europeu por meio da perigosa rota marítima.

Quando abordados dados que têm início em 2018, a organização da ONU estima que mais de 1.500 crianças morreram ou desapareceram ao tentar a travessia do Mar Mediterrâneo Central, de acordo com o Projeto de Migrantes Desaparecidos da Organização Internacional para as Migrações OIM.