Neste sábado (15), o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, fez uma visita surpresa à Ucrânia, sendo a primeira ida dele ao país desde que assumiu o cargo. Durante a tarde, ele deve se encontrar com o ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir um possível envio de armas ao país

Yoon Suk Yeol esteve em Bucha neste sábado, local que foi palco de um massacre no ano passado pelas tropas russas. Ele também visitou Irpin, que foi alvo de mísseis.

Embora a Coreia do Sul seja o nono exportador mundial de armas, desde o início do conflito na Ucrânia, forneceu apenas ajuda humanitária ao país. Ela também vendeu tanques e peças de artilharia à Polônia, que é um dos principais aliados de Kiev.

O governo sul-coreano tem a política de não fornecer armas para regiões de conflito, como é o caso da Ucrânia. Apesar disso, os Estados Unidos, países da Europa e os próprios ucranianos já fizeram diversos pedidos para que a Coreia do Sul abrisse uma exceção.

O encontro entre os líderes neste sábado, então, deve focar nesta discussão, segundo informações da agência de notícias AFP .

Os pedidos à Coreia do Sul se devem ao fato de o país produzir grande volume de artefatos compatíveis com o armamento da Otan, incluindo munições de artilharia, que são utilizadas em combates.

No ano passado, Seul indicou que poderia fornecer armamento à Ucrânia caso ataques a civis começassem a ser registrados. Em maio, no entanto, desmentiu as informações de que já estaria organizando a entrega de foguetes aos ucranianos, reafirmando a posição de não fornecer armas letais.