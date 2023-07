redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Estados foram atingidos por fortes chuvas





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira (14) uma medida provisória que destina um montante de R$ 280 milhões para os estados atingidos por intensas chuvas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas serão ajudados por essa iniciativa.

A MP prevê a abertura de um crédito extraordinário com o objetivo de financiar ações emergenciais de proteção e defesa civil nos estados afetados. Os recursos serão disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e serão utilizados para a resposta imediata e a recuperação das áreas e infraestruturas prejudicads pelas chuvas.

Um ciclone extratropical causou destruição em diversos estados brasileiros, com ventos fortes derrubando árvores e deixando milhares de pessoas sem energia elétrica. Além disso, ocorreram alagamentos em várias cidades. No Rio Grande do Sul, uma pessoa perdeu a vida devido ao desabamento de sua casa.

As rajadas de vento, que chegaram a 140 km/h, causaram danos em mais de 50 municípios gaúchos. Sede Nova, no noroeste do estado, foi uma das localidades mais afetadas. Em Rio Grande, um idoso perdeu a vida, enquanto em São Sebastião do Caí, o aumento do nível do rio resultou em inundações nas ruas.

Além do Rio Grande do Sul, o ciclone também causou estragos em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.





Em Alagoas, dezenas de municípios declararam estado de emergência devido aos temporais. O governo anunciou que as pessoas prejudicas pelas tempestades no estado receberão um auxílio de R$ 800, além de benefícios adicionais, como fomento rural (R$ 4.600) e antecipação do Bolsa Família.

Em Pernambuco, várias cidades na Zona da Mata Sul decretaram estado de emergência após as fortes chuvas que atingiram a região. O governo está monitorando a situação e prestando assistência às áreas afetadas.