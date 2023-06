Flickr Ao todo, cinco países foram escolhidos para integrar de forma não permanente o Conselho

Nesta terça-feira (06), a Organização das Nações Unidas (ONU) , divulgou quais os países que integrarão o Conselho de Segurança , entre 2024 e 2025. A Coreia do Sul foi um dos cinco países escolhidos, que iniciaram o mandato no dia 1º de janeiro de 2024, se estendendo por dois anos. Anteriormente, o país integrou o Conselho entre 1996 e 1997, e depois entre 2013 e 2014.



Além da Coreia do Sul , a Argélia, Guiana, Serra Leoa e Eslovênia foram os escolhidos pela Assembleia Geral da organização, trabalhando de forma temporária. Eles se juntam ao grupo permanente — formado pela China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia — e outros dez países não permanentes. Esse último grupo é escolhido conforme a localização geográfica das regiões.

A Coreia do Sul , Argélia, Guiana e Serra Leoa entraram para o Conselho sem concorrentes para as vagas. Já a Eslovênia disputou a vaga com a Belarus, e venceu com 153 votos a 8. Os votos são secretos, com os candidatos obrigatoriamente ter dois terços dos votos para entrar, o que dá cerca de 128 votos. A regra segue ainda que não haja concorrentes.

Atualmente, os dez países que integram as cadeiras não permanentes do Conselho são: Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça — com mandato ativo por mais tempo —, e Albânia, Brasil, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos — com mandatos chegando ao fim no dia 31 de dezembro deste ano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.