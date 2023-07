Divulgação: Forças Militares da Colômbia - 09/06/2023 Crianças que sofreram acidente aéreo na Colômbia foram encontradas com vida após 40 dias





As quatro crianças colombianas que passaram 40 dias perdidas na selva após um acidente de avião tiveram alta hospitalar nesta quinta-feira (13). Os jovens indígenas ficaram 34 dias internados após o resgate, que aconteceu em 9 de junho.



De acordo com Astrid Cáceres, diretora do Instituto de Bem-Estar Familiar (ICBF), Lesly, de 13 anos, Soleiny, 9 anos, Tien Noriel, 5 anos, e Cristin, um ano, reuniram as condições físicas necessárias para serem liberados.

"As três meninas e o menino estarão sob nossos cuidados e cuidaremos para que estejam bem para retornarem ao seu ambiente familiar o mais rápido possível, desde que seus direitos sejam garantidos", destacou em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (14).





As crianças estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e levou à morte de três adultos. Um dos três corpos encontrados é da mãe dos jovens. Outra vítima foi um dos líderes da comunidade indígena da etnia uitoto. O acidente ocorreu na província de Caquetá, localizada ao sul da Colômbia.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.