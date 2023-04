Presidencia Ucrânia - 27.03.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, elogia resistência do país na guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , elogiou os ucranianos que resistiram à "maior força contra a Humanidade em nosso tempo", em referência ao massacre em Bucha, que completa um ano da descoberta.

A cidade, que é um subúrbio ao norte de Kiev , tinha 37.000 habitantes antes da guerra, mas se tornou um símbolo de atrocidades atribuídas à Rússia . Moscou, por outro lado, continua negando qualquer envolvimento nas mortes das centenas de civis e disse que tudo foi uma "encenação" de Kiev e seus aliados.

O ataque completa um ano um dia após a Rússia assumir a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas — o que Kiev disse ser um "tapa na cara" da diplomacia.

"Povo ucraniano! Eles resistiram à maior força contra a Humanidade em nosso tempo. Eles pararam uma força que eles desprezam e que quer destruir tudo o que é importante para o povo", escreveu Zelensky no Telegram , neste domingo (2). "Libertaremos todas as nossas terras. Colocaremos a bandeira ucraniana de volta em todas as nossas cidades."

A Rússia ainda controla mais de 18% do território ucraniano, mas o chefe do Exército do país, Valeriy Zalujnyi, afirmou que os soldados vão continuar a "lutar pela independência da nação".

Relembre

Em 2 de abril do ano passado, o governo da Ucrânia denunciou um "massacre deliberado" de civis na cidade de Bucha. Junto às denúncias, circularam fotos de corpos com roupas de civis nas ruas, o que fez com que autoridades dos Estados Unidos e da Europa condenassem as mortes como crimes de guerra, solicitando investigações internacionais.

Repórteres da agência de notícias AFP estiveram no local e encontraram corpos de 20 homens com roupas de civis nas ruas, sendo que um deles estava com as mãos amarradas nas costas, além de veículos carbonizados e casas destruídas.

O episódio teve grande repercussão ao redor do mundo.

À época, Zelensky esteve na cidade e acusou a Rússia se ser responsável pelo atentado. Ele ainda chamou os soldados russos de "assassinos, torturadores, estupradores, saqueadores" e criou um órgão especial para investigar o massacre .

"Isto é genocídio. A eliminação de toda a nação e do povo", disse o ucraniano em abril de 2022. "Somos os cidadãos da Ucrânia . Nós temos mais de 100 nacionalidades. Isso é a destruição e extermínio de todas essas nacionalidades", acrescentou.

A Rússia, por outro lado, negou a autoria do ataque. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou a dizer que as imagens dos cadáveres encontrados nas ruas e em valas comuns na cidade ucraniana de Bucha eram falsas.

