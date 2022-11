Reprodução/Twitter Andriy Yermak Mais de 6,5 mil civis morreram desde o início da guerra na Ucrânia

Até o momento, pelo menos 6.595 civis ucranianos morreram e 10.189 ficaram feridos desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro. O número é do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Entre os mortos estavam pelo menos 415 crianças, 2.575 homens, 1.767 mulheres e 1.838 outros adultos. A maioria das mortes ocorreram nas regiões de Donetsk e Luhansk, região estratégica na guerra.

O relatório da ONU afirma ainda que 3.939 civis foram mortos e 5.338 outros ficaram feridos só em Donetsk e Luhansk.

A comissão disse que os números reais são “consideravelmente mais altos” devido à falta ou atraso de informações em áreas onde o conflito se intensificou.

A maioria das mortes registradas foi resultado de armas explosivas com efeitos de longo alcance, como bombardeios, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, mísseis e ataques aéreos.

