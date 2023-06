Divulgação: Forças Militares da Colômbia - 09/06/2023 Crianças que sofreram acidente aéreo na Colômbia são encontradas com vida após 40 dias

As crianças resgatadas após passarem 40 dias na parte colombiana da Floresta Amazônica devem ficar ao menos duas semanas internadas no hospital enquanto recebem tratamento médico adequado.

O pai dos quatro irmãos disse que os filhos não explicaram muito bem como sobreviveram durante esse tempo em que estavam desaparecidos e espera que eles se recuperem bem e que possam dar as próprias declarações sobre a situação.

Segundo Manuel Ranoque, as crianças afirmaram que a mãe delas, que morreu depois do acidente de avião, ainda permaneceu viva por quatro dias após o acidente.

Antes de morrer, ela teria dito que iria embora para sempre, relataram as crianças ao pai.

Manuel também disse à mídia colombiana que muitas pessoas que participaram das buscas pelos quatro irmãos agora estão pedindo dinheiro a ele, como forma de recompensa, mas que ele e a família não tem condições financeiras para fazer isso.

Dessa forma, ele relatou ter pedido ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que "indenize todas as pessoas que estiveram à procura" das crianças.

Autoridades da Colômbia informaram que a farinha de mandioca e a familiaridade que tinham com as frutas da floresta foram fundamentais para que as crianças sobrevivessem.

Entenda o caso

As crianças estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e levou à morte de três adultos. Um dos três corpos encontrados é da mãe dos jovens. Outra vítima é um dos líderes da comunidade indígena.

O acidente ocorreu na província de Caquetá, localizada ao sul da Colômbia.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.

O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especulava se as crianças seriam encontradas com vida, já que apenas os corpos dos três adultos haviam sido localizados.

Elas foram encontradas todas com vida na última sexta-feira (9).

