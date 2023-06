Reprodução/redes sociais Cachorro que ajudou na busca pelas crianças desaparecidas na Amazônia está desaparecido

Uma das quatro crianças que foram resgatadas após passarem 40 dias perdidas na Amazônia disse ter visto o cachorro Wilson e que chegou a brinca com ele. O cão ajudou nas buscas pelos irmãos, mas está desaparecido desde então. As autoridades seguem procurando por ele.

Lesly Mucutuy, de 13 anos, disse que ela e os três irmãos brincaram com Wilson, enquanto estavam na parte colombiana da Floresta Amazônica, mas que depois ele se perdeu na mata, afirmou a diretora do ICBF (Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar), Astrid Cáceres, ao jornal local Cambio .

O relato da menina confirma que o cão foi o primeiro a encontrar as crianças, o que já era pressuposto pelas autoridades colombianas, já que elas acharam uma pegada de Wilson e de uma criança na mesma região. A pista havia criado a expectativa de que talvez ele fosse encontrado junto com os irmãos, mas isso não aconteceu.

As buscas por Wilson continuam e o Exército está a postos com veterinários no local para atender o cachorro, caso ele seja encontrado, informou o jornal colombiano.

Nas redes sociais, o comando de buscas disse estar procurando pelo cachorro e escreveu: "Jamais deixamos um companheiro".

"Vamos fazer o que sempre fizemos: Salvar vidas em cada missão! Estamos avançando na busca do nosso comandante canino Wilson. Um comando não abandona outro comando, ninguém fica para trás. #VamosPorWilson #OperaçãoEsperança", escreveram as Forças Militares no Twitter .

¡Vamos hacer lo que siempre hemos hecho: Salvar vidas con cada misión!



Avanzamos en la búsqueda de nuestro Comando canino Wilson. Un comando no abandona a otro comando, ninguno se queda atrás. #VamosPorWilson 🐕🐶 #OperaciónEsperanza pic.twitter.com/XeEELDnATt — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 11, 2023

Wilson foi fundamental no processo de busca pelas crianças, participando da operação até a última quarta-feira (7), quando foi solto em um dos pontos da mata e não voltou mais.

Entenda o caso

As crianças estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e levou à morte de três adultos. Um dos três corpos encontrados é da mãe dos jovens. Outra vítima é um dos líderes da comunidade indígena.

O acidente ocorreu na província de Caquetá, localizada ao sul da Colômbia.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.

O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especulava se as crianças seriam encontradas com vida, já que apenas os corpos dos três adultos haviam sido localizados.

Elas foram encontradas todas com vida na última sexta-feira (9).

