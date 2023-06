Divulgação: Forças Militares da Colômbia - 09/06/2023 Crianças que sofreram acidente aéreo na Colômbia são encontradas com vida após 40 dias

Quatro crianças que estavam desaparecidas após a queda de um avião na Colômbia foram encontradas vivas na última sexta-feira (9). O acidente aconteceu há 40 dias. Eles são quatro irmãos da etnia indígena uitoto.

Na queda, a mãe das crianças, Magdalena Mucutuy Valencia, o piloto e mais um passageiro morreram. Agora, os irmãos estão sendo recebendo cuidados médicos, após serem encontrados desidratados, com picadas de insetos e algumas feridas, principalmente nos pés.

As idades das crianças são: 13 anos, 9 anos, 4 anos e 1 ano. A mais nova completou seu primeiro aniversário enquanto estava desaparecida na selva.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que encontrar as crianças é uma alegria para todo o país.

"É um grande presente para a Colômbia, um presente para a vida, nossos meninos cuidados pela selva", disse Petro em uma entrevista a jornalistas colombianos. Nas redes sociais, ele anunciou o resgate dos pequenos.

"Uma alegria para todo o país! As 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas", escreveu o líder da Colômbia.





O acidente

O voo saiu Caquetá com destino a San José del Guaviare, uma cidade da Amazônia colombiana. Minutos após a decolagem, o piloto notificou falhas na aeronave e desapareceu em seguida. No início, os três corpos adultos foram encontrados.

Divulgação/Fuerzas Militares de Colombia Objetos que pertenciam às crianças

Após quase um mês das buscas, o Exército disse ter achado, em dois lugares diferentes, fraldas, um acessório para celular, uma toalha e um par de tênis a cerca de 600 metros do local onde o avião caiu . Os vestígios indicavam que as crianças poderiam estar vivas, mas com a possibilidade de terem sido sequestradas por guerrilheiros

